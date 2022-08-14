9 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم ـ فلسطين

وأظهرت المعطيات أن مقاومين نفذوا 9 عمليات إطلاق نار، استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وتوزعت العمليات على مدن القدس ورام الله ونابلس وطولكرم وجنين وبيت لحم.

ونفذت عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس، وعملية أخرى استهدفت حاجز بيتونيا غرب رام الله.

كما نفذت 3 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في جبل جرزيم وبوابة الطور وحاجز بيت فوريك في نابلس.

وأطلق مقاومون الرصاص صوب فتحة فرعون في طولكرم، وحاجز الجلمة في جنين.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في مستوطنة "مجدال عوز" والموقع العسكري قرب مسجد بلال في بيت لحم.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال يوليو/تموز المنصرم، 588 عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة 18 صهيونياً.

ووثق التقرير 44 عملية إطلاق نار ضد أهداف للاحتلال، منها 12 عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.