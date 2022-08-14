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شاهد.. انفجار هائل في مركز تجاري بــ"أرمينيا" وانباء عن سقوط ضحايا!

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات أرمينيا أن انفجاراً لم تُعرف أسبابه، أدى، الأحد، إلى وقوع “ضحايا” في منطقة تجارية بالعاصمة يريفان.

العالم - اسيا والباسفيك

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها إن انفجارين وقعا داخل مخزن للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة يريفان اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الارمنية في بيان: "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق". وتحدثت عن سقوط قتيل واحد "ونحو عشرين جريحا"، حسب حصيلة أولية.

ووقع الانفجار بعيد ظهر الأحد في سوق الجملة في سورمالو. ولم يعرف على الفور سببه.



وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وفي تسجيل فيديو آخر يسمع دوي انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب نارية.



وبحسب وزارة حالات الطوارئ، تدخلت عشر سيارات إطفاء على الفور بينما ما زالت عشر سيارات أخرى في طريقها إلى المكان لتقديم المساعدة.



وتشهد ارمينيا الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة التي انتهت بهزيمة وأزمة سياسية كبيرتين.

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