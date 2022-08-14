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توجيه دعوة لسوريا للمشاركة في قمة تعليمية بنيويورك

توجيه دعوة لسوريا للمشاركة في قمة تعليمية بنيويورك
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف وزير التربية السوري دارم طباع أن سورية ستشارك في قمة تحويل التعليم التي ستقام في نيويورك في أيلول القادم، في إطار منظمة الأمم المتحدة في قمتها السابعة والسبعين، حيث وجهت الدعوة إلى سورية للمشاركة في هذه القمة.

العالم - سوريا

وأنه تم تكليف وزارة التربية بإعداد وثيقة العمل السورية التي ستشارك فيها سورية، وأنه سوف يتم توقيع على الالتزام بالتحول في التعلم لغاية الـ2030.

وحسب "الوطن" أكد الوزير خلال ورشة التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم اليومين الماضين، الذي حضر جزءاً من جلستها الأولى أن الورشة حصيلة عمل أشهر عدة انطلاقاً من أن التعليم حاجة أساسية، مبيناً أن الوثيقة السورية تقدم خلاصة تجربتها في التعليم خلال الحرب والكوارث، وثمرة عملها الوثيق مع المنظمات الدولية.

وأضاف طباع لدينا التزام وطني، ووضعنا مسودة وزعت على الوزارات المعنية صاحبة العلاقة، وأرسلت للإدارات المركزية ومديري التربية لكون الالتزام شعبياً، فضلاً عن أننا بعد قمة التعليم ملتزمون بالتحول في التعليم، مبيناً أهمية إنجاز الورقة لإرسالها إلى نيويورك لتوزع على الدول للاستفادة من التجربة السورية، متمنياً للورشة الوصول إلى نهاية المشاورات الوطنية.

كما تحدث الوزير طباع عن أبرز البنود التي تضمنتها وثيقة الالتزام الوطني المتعلقة بتنمية المهارات وتشجيع الإبداع والانتقال بالتعليم من الجانب التقليدي إلى التفاعلي، ودور المجتمع في تعزيز قيم التعاون والتواصل والتعاطف وتفهم الآخر، مؤكداً أن الوصول لمدرسة آمنة وصحية ستبني إنساناً ومواطناً قادراً على تحقيق الحياة التي يحلم بها، ثم الوصول إلى مجتمع آمن وصحي، ويتمتع بالاحترام للوصول إلى كوكب بعيد عن الحروب والإرهاب.

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