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حماس تنفي أنباء تواصلها مع الرياض بشأن المعتقلین

حماس تنفي أنباء تواصلها مع الرياض بشأن المعتقلین
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، ما أوردته قناة "الميادين"، عبر موقعها الإلكتروني من أنَّ "حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ والأخيرة ترد بشرط "صادم".

العالم ـ فلسطين

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، داعية إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا.

وجددت الحركة التأكيد على أنَّها تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"

⭕ تصريح صحفي

ننفي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أوردته قناة "الميادين"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنَّ "حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ والأخيرة ترد بشرط "صادم"، ونؤكد أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، وندعو إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا.

وفي هذا السياق، نجدّد التأكيد أنَّ الحركة تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير.

المكتب الإعلامي
حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الأحد 16 محرّم 1444هـ
14 أغسطس/ أب 2022م

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