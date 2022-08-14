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امریکا.. رجل يصطدم بمركبة محترقة في حاجز مبنى الكابيتول

امریکا.. رجل يصطدم بمركبة محترقة في حاجز مبنى الكابيتول
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

كشفت "​فوكس نيوز​" الأميركية، أن "رجلا اصطدم ب​مركبة​ محترقة في حاجز ​الكابيتول​ الأميركي، ثم بدأ ب​إطلاق النار​، ثم أطلق النار على نفسه".

العالم - الأميركيتان

يُزعم أن رجلا مجهول الهوية أشعل النار في سيارته واقتحم حاجزا في الكابيتول قبل أن يخرج من سيارته ، وأطلق النار من سلاح عشوائيا ثم أطلق النار على نفسه في وقت متأخر من ليلة الأمس.

ولم تؤكد شرطة الكابيتول الأمريكية الحادث بعد ، والذي أوردته قناة PBS لأول مرة. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات باستثناء السائق.

الدافع وراء الحادث غير معروف

وبحسب ما ورد لم يستمر الحادث سوى لحظات ، ولم يكن لدى الضباط الوقت للرد على النيران قبل أن يصوب الرجل سلاحه على نفسه.

ويأتي الحادث بعد أكثر من عام من اصطدام مركبة أخرى بحاجز في الكابيتول في عام 2021 ، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر.

حيث قتل الهجوم الضابط بيلي إيفانز وأرسل قسم شرطة الكابيتول هيل "معلقا" ، وفقا لنقابة شرطة الكابيتول.

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امریکا.. رجل يصطدم بمركبة محترقة في حاجز مبنى الكابيتول

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