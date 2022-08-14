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العراق.. الإطاحة باربعة ارهابيين وضبط مستودع اعتدة لـ"داعش" في الانبار وكركوك

العراق.. الإطاحة باربعة ارهابيين وضبط مستودع اعتدة لـ
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

القت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاحد، القبض على اربعة ارهابيين فيما ضبطت مستودع لاعتدة داعش الارهابي مدفون تحت الارض في الانبار وكركوك.

العالم - العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان "بعمليات منفصلة جرت في قواطع العمليات واستهدفت ملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الارهابي والوصول الى مخابىء مخلفات اسلحته واعتدته، ونفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق الخامسة والثامنة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الوية تلك الفرق التابعة لقيادة القوات البرية تمخضت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين اثنان منهم في كركوك بمنطقة ليلان وسيطرة تازة والاخريين في راوه والرمادي بالانبار.

وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

كما تمكنت القوة من الوصول الى صهريج سعة ٣٦ الف لتر مدفون تحت الارض في منطقة وادي الحسينيات بالرطبة -الانبار ، يستخدم كمستودع لاسلحة وعتاد وعبوات داعش الارهابي وتضبط بداخله الالاف من الاطلاقات المختلفة العيارات وعدد من صواريخ القاذفات وعبوات ناسفة وقنابر هاون ورمانات يدوية، هذا وقد تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا.

فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.

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العراق.. الإطاحة باربعة ارهابيين وضبط مستودع اعتدة لـ"داعش" في الانبار وكركوك

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