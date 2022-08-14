أوروبا تواجه أكثر المواسم جفافا منذ نصف قرن

العالم - اوروبا

يقود الإعلان إلى فرض قرارات وقيوداً على استهلاك الماء، وسط موجة حر في المملكة هي الثانية خلال موسم الصيف. وذكرت تقارير ان معدل جفاف منبع نهر التايمز بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في اتجاه مجرى النهر.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، إن يوليو/ تموز الماضي، كان الأكثر جفافاً في إنكلترا منذ عام 1935. ويجف الينبوع الطبيعي الذي يغذي النهر، أو منبعه في معظم فصول الصيف.

لكن هذا العام، وصل الجفاف إلى مجرى النهر بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وفقاً لملاحظات خبراء الحفاظ على البيئة.

كما تستعد شركات الشحن لوقف نقل البضائع على نهر الراين في ألمانيا، حيث اقترب منسوب المياه في أكبر أنهار ألمانيا إلى مستوى منخفض للغاية اليوم السبت.

وأدى الجفاف المستمر الذي يؤثر على معظم أوروبا إلى انخفاض مستويات الأنهار مثل نهر الراين، مما منع السفن الكبيرة ذات الأحمال الثقيلة من عبور نقاط مرور رئيسية وإجبار شركات الشحن على استخدام سفن أصغر.

وبلغ منسوب المياه عند نقطة ضيقة، والتي تقع بالقرب من بلدة كاوب على نهر الراين الأوسط، 37 سم بعد ظهر السبت. حال ذلك دون مرور السفن الكبيرة والثقيلة المرور التي لا تتمكن من العبور إذا انخفض المستوى عن 40 سم.

وفي فرنسا، قال مسؤولون إن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف يهددان بالتسبب بنشوب حرائق غابات جديدة في جنوب غربي البلاد على الرغم من انحسار حريق هائل يستعر في المنطقة منذ أيام خلال الليل. ويعمل رجال إطفاء من ألمانيا ورومانيا واليونان على الأرض لمساعدة نظرائهم

الفرنسيين على التصدي للنيران في منطقة جيروند، وكذلك على جبهات أخرى، بما في ذلك في بريتاني في الشمال الغربي.

وهناك المزيد من رجال الإطفاء في طريقهم من مختلف أنحاء أوروبا للانضمام إلى هذه الجهود.

وقالت السلطات المحلية في جيروند إن خطر اندلاع حرائق جديدة "كبير للغاية"بالنظر إلى الأحوال الجوية.