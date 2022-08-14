الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس ويكشف تحقيقاته الأولية

الإحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس ويكشف تحقيقاته الأولية
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

مددت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية، الشاب أمير صيداوي (25 عاما)، حتى الاثنين 22 آب/ أغسطس الجاري.

العالم ـ فلسطين

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر أمنية، جاء أن التحقيقات الأولية أظهرت أن صيداوي لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني.

كما أظهرت التحقيقات أن أحدا لم يعرف بنيّة الصيداوي تنفيذ العملية وأشارت إلى أن الصيداوي نفذ العملية بنفسه ،وبدافع شخصي، و"لم يرسله أحد لذلك، ولم يشارك أحدًا في التخطيط أو التنفيذ".

وكان الصيداوي قد سلّم نفسه لشرطة الاحتلال بعد مطاردة استمرت 6 ساعات، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال أفرادًا من عائلته التي تسكن في القدس المحتلة.

من جهتها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"عملية إطلاق النار البطولية" دون أن تتبنّاها رسميًّا، عادّةً أنها "رد على جرائم الاحتلال في غزة ونابلس".

وأكد المتحدث باسم حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن "العملية تتجلى فيها الصورة الحقيقية لواقع الشعب الفلسطيني المتمسك بخيار المقاومة والوفي لوصية الشهداء"

ونفذ الصيداوي عملية إطلاق النار، فجر الأحد، مستهدفا حافلة مستوطنين قرب حائط البراق في البلدة القديمة من مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص منهم اثنان بحالة خطيرة.

روابط ذات صلة

انتقاما لجرائم الصهاينة .. عملية بطولية جديدة في القدس المحتلة

الجبهة الشعبية: عملية القدس أكبر رد على فشل هجمات الاحتلال الاخيرة في وأد المقاومة

الجهاد الإسلامي: عملية القدس تبرهن بالفعل والقول أن وحدة الساحات ليست مجرد شعار

شاهد.. من هو منفذ عملية القدس المحتلة وكيف سلم نفسه؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتدى الصدر يحدد موعد التظاهرة "السلمية" في بغداد

شاهد بالفيديو.. العراق.. القضاء يحسم قراره حول حل البرلمان

لماذا تهين صحيفة "الرياض" الرسمية الإمام الخميني؟

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة شقّت طريق الانتصارات منهية زمن الهزائم

أوروبا تواجه أكثر المواسم جفافا منذ نصف قرن

المفتي قبلان: سلمان رشدي وظفه الغرب للعبة نفاق خبيثة والآن يذرف دموع التماسيح عليه