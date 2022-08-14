شاهد.. فشل الكيان الصهيوني في سياسة الاغتيالات

العالم - نوافذ

وتطرق برنامج نوافذ علی شاشة قناة العالم الی هذه التحليلات التي سلطت الضوء علی تسجيل المقاومة الفلسطينية عبر حركة الجهاد الاسلامي، انتصاراً جديداً علی العدو الصهيوني.

ونشر عوفر شيلح وهو سياسي ونائب سابق في الكنيست مقالاً في صحيفة احرونوت تحت عنوان "لم تعد اسرائيل قادرة علی تحمل الأخطاء نفسها في غزة".

اما صحيفة هاآرتص فنشرت مقالاً تحت عنوان "خطة لابيد".

وكتب ميرون رابوبورت وهو صحفي اسرائيلي، مقالاً في موقع ميدل ايست آی البريطاني تقريراً أتی تحت عنوان "ماهي دوافع اسرائيل في شن الهجوم الأخير علی قطاع غزة".

اما عراد نيل وهو خبير في الشؤون الدولية في القناة 12 الاسرائيلية فنشر مقالاً تحت عنوان "سنبقی ندور في حلقة مفرغة في غزة".

وكتب رونين ايتسيك وهو جنرال اسرائيلي سابق، مقالاً في مجلة "اسرائيل ديفينس" تحت عنوان "إحباط اسرائيلي من نتائج العمليات العسكرية المتكررة ضد غزة".

واستضاف برنامج نوافذ، المختص في الشؤون الاسرائيلية علي حيدر لمناقشة مقالات هذه الحلقة من البرنامج.

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