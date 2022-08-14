الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

المفتي قبلان: سلمان رشدي وظفه الغرب للعبة نفاق خبيثة والآن يذرف دموع التماسيح عليه

المفتي قبلان: سلمان رشدي وظفه الغرب للعبة نفاق خبيثة والآن يذرف دموع التماسيح عليه
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “موقفنا صريح وواضح وهو أن سلمان رشدي أسوأ شخصية رخيصة تعاملت مع التاريخ والتراث بالأكاذيب والنفاق والتلفيق والشر وسل الخناجر المسمومة فضلا عن التزييف الهائل”.

العالم - لبنان

وتابع المفتي قبلان “رشدي هو جزء من غرفة عمليات ثقافية غربية تتعامل مع التراث الإسلامي بأكاذيب خطيرة لتقدم تراثنا كتراث مجرم، لذلك تم تقديمه غربيا بساتر ثقافي وبخلفية إنتقامية ليؤسس لثقافة حقد وكراهية تجاه المسلمين وتراثهم”، واضاف “كتابه آيات شيطانية عبارة عن أفكار شيطانية ونفاق غربي انتقامي بخلفية إعادة بناء العقل الغربي تجاه النبي والقرآن عبر حفلة نفاق تطال جوهر الدين والنبي والإسلام، فقط لتقدم الغرب كمنقذ فكري وثقافي ولو أدى ذلك إلى مذابح صارخة تطال كافة المسلمين في العالم”.

وقال المفتي قبلان “كميزان لإجرام الغرب وعقليته تم سحق الفيلسوف الكبير روجيه غارودي لأنه أعلن إسلامه، وتم بالمقابل تعظيم شخصية تافهة جدا مثل سلمان رشدي لأنه تنكر للاسلام ولعب دور مجرم ثقافي عبر أخطر أكاذيب تافهة بالتاريخ”، وأكد ان “سلمان رشدي شخصية عدوة للثقافة والإنسان، وأسوأ نسخة عن حرية التعبير، ورأس أفعى غربية ووحش كامل وفقا لمعايير الغرب بخصوص الشر والظلامية، وقد وظفه الغرب للعبة نفاق خبيثة والآن يذرف دموع التماسيح عليه”.

تصنيف :

روابط ذات صلة

رعد: لن تستطيع 'إسرائيل' أن تستخرج الغاز إذا أردتم أن تضعوا رأسكم برأس المقاومة

السيد صفي الدين: ليس لدينا إلاّ خيار طريق المقاومة حتى تحقيق كامل الأهداف

الشيخ دعموش: إذا انتظرنا الأمريكي فلن نحصل على حقوقنا في النفط والغاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتدى الصدر يحدد موعد التظاهرة "السلمية" في بغداد

شاهد بالفيديو.. العراق.. القضاء يحسم قراره حول حل البرلمان

لماذا تهين صحيفة "الرياض" الرسمية الإمام الخميني؟

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة شقّت طريق الانتصارات منهية زمن الهزائم

أوروبا تواجه أكثر المواسم جفافا منذ نصف قرن

المفتي قبلان: سلمان رشدي وظفه الغرب للعبة نفاق خبيثة والآن يذرف دموع التماسيح عليه