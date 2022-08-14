تدشين محطة لتحلية مياه البحر في محطة بوشهر للطاقة النووية 

العالم - إیران

وأفاد محافظ بوشهر أحمد محمدي زاده مساء اليوم الاحد في الاجتماع الخاص بمراجعة الخطط التنموية والاقتصادية لمحافظة بوشهر ببدء بناء محطة لتحلية المياه بطاقة 70 ألف متر مكعب في محطة بوشهر للطاقة النووية، وقال: إن تدشين هذا المشروع سيبدأ هذا العام تزامنا مع أسبوع الحكومة بمشاركة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأوضح محافظ بوشهر، أنه يجري بناء محطتين نوويتين جديدتين بطاقة توليد ألف وخمسين ميغاواط من الكهرباء في بوشهر، مضيفًا أن هاتين المحطتين لديها القدرة على تحلية 150 ألف متر مكعب من المياه للشرب، وهذا الأمر مطروح على جدول الأعمال.

وفي إشارة إلى حقيقة أنه تم تأمين الأرض لإنشاء أول مشروع لتحلية المياه لمحطة بوشهر للطاقة النووية، أوضح محمدي زاده أن الطاقة النووية يمكن أن تحل أزمة المياه وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي سيبدأ نشاطه تزامنا مع أسبوع الحكومة وسيدخل شبكة الإنتاج والتدشين وفقا للجدول الزمني المعد.