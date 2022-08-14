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مدرب برتغالي يقود فريق استقلال الايراني

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن فريق استقلال اسم نجماً برتغالياً ليتولی تدريب وقيادة هذا الفريق في الموسم الجديد من الدوري الايراني لكرة القدم.

العالم - فار

وتوصل النجم السابق للمنتخب البرتغالي وفريق سبورتنج لشبونة وبراغا، ريكاردو سابينتو إلى اتفاق مع ادارة فريق استقلال الايراني لقيادة الفريق في مباريات الموسوم المقبل ليكون خلفا لفرهاد مجيدي الذي قاد الفريق الى احراز اللقب بعد عقد من الزمن و بدون إي خسارة.

ويتمتع سابينتو بخبرة تدريبية مع الفرق الأوروبية والبرازيلية والعربية، لكنه سيختبر مهنته في الكرة الإيرانية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

واستضاف برنامج "فار" علی شاشة قناة العالم، قائد المنتخب الإيراني و نادي بيرسبوليس لعدة سنوات سابقة الكابتن حميد درخشان.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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