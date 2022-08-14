الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة ماكرون الأولى في عهد تبون..

الجزائر تستعد لإستقبال الرئيس الفرنسي

الجزائر تستعد لإستقبال الرئيس الفرنسي
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

تستعد الجزائر لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحل ضيفا للمرة الأولى على الدولة الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

العالم - الجزائر

وذلك في 25 أغسطس الجاري، ويرافقه وفد حكومي تتقدمهم كاترين كولون، وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية بالإضافة إلى مسؤولين اخرين في الحكومة. وفق الشروق الجزائرية.

تأتي الزيارة في خضم المتحديات التي تواجهها العلاقات الجزائرية الفرنسية والتي وصلت إلى حد استدعاء السفير من باريس في أكتوبر 2021 .

زيارة ماكرون تكتسب أهمية بالغة نظرا للملفات الشائكة التي من المنتظر أن تطرح على طاولة النقاش بين البلدين من طبيعة العلاقات الثنائية إلى العلاقات الاقتصادية والملفات الدولية بالإضافة إلى الذاكرة وملف تنقل الأشخاص.

ونظرا للعلاقات المتوترة التي شهدها محور باريس-الجزائر، سيعمل الطرفان، أولا، على إعادة الدفء للعلاقات الثنائية، بعد فترة الجمود.

في هذا السياق، زيارة ماكرون تهدف، قبل كل شيء، إلى توطيد أو اعادة الثقة بين البلدين مع ضرورة الاحترام الكامل لسيادتيهما مع التعامل وفق مبدأ الندية.

سبق أن زار ماكرون الجزائر عام 2017.

روابط ذات صلة

زيارة ماكرون المرتقبة للجزائر.. هل تصلح "خطيئته"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. ارتفاع في عدد الضحايا وانهيار المنازل جراء السيول

رئيسي: خطاب المقاومة الطريق الوحيد للتغلب على مشاکل العالم الإسلامي

مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي

مراسل العالم: عدوان اسرائيلي على مدينة طرطوس السورية (فيديو)

سوريا تحصد ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية

المشاط: على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء