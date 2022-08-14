الجزائر تستعد لإستقبال الرئيس الفرنسي

العالم - الجزائر

وذلك في 25 أغسطس الجاري، ويرافقه وفد حكومي تتقدمهم كاترين كولون، وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية بالإضافة إلى مسؤولين اخرين في الحكومة. وفق الشروق الجزائرية.

تأتي الزيارة في خضم المتحديات التي تواجهها العلاقات الجزائرية الفرنسية والتي وصلت إلى حد استدعاء السفير من باريس في أكتوبر 2021 .

زيارة ماكرون تكتسب أهمية بالغة نظرا للملفات الشائكة التي من المنتظر أن تطرح على طاولة النقاش بين البلدين من طبيعة العلاقات الثنائية إلى العلاقات الاقتصادية والملفات الدولية بالإضافة إلى الذاكرة وملف تنقل الأشخاص.

ونظرا للعلاقات المتوترة التي شهدها محور باريس-الجزائر، سيعمل الطرفان، أولا، على إعادة الدفء للعلاقات الثنائية، بعد فترة الجمود.

في هذا السياق، زيارة ماكرون تهدف، قبل كل شيء، إلى توطيد أو اعادة الثقة بين البلدين مع ضرورة الاحترام الكامل لسيادتيهما مع التعامل وفق مبدأ الندية.

سبق أن زار ماكرون الجزائر عام 2017.