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التيار الصدري في العراق يحدد السبت المقبل موعدا للتظاهرة في ساحة التحرير والمسير بعدها باتجاه ساحة الاحتفالات داخل الخضراء

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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