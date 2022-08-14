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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: رئيس تحالف الفتح هادي العامري يلتقي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في السليمانية بمنطقة كردستان العراق
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
التيار الصدري في العراق يحدد السبت المقبل موعدا للتظاهرة في ساحة التحرير والمسير بعدها باتجاه ساحة الاحتفالات داخل الخضراء
وزارة الطوارئ الأرمينية تعلن مقتل 2 وإصابة 57 نتيجة انفجار بمركز تجاري في يريفان
الصحة المصرية تعلن وفاة 41 مواطنا وإصابة 12 في حريق كنيسة أبوسيفين في الجيزة
الداخلية المصرية تعلن ان سبب حريق كنيسة المنيرة في الجيزة ناجم عن خلل كهربائي في أحد المكيفات
ارتفاع عدد ضحايا الحريق في كنيسة المنيرة بمنطقة الجيزة بمصر إلى 41 قتيلاً
مراسل العالم: انفجار دراجة نارية أمام مؤسسة حكومية في غرب العاصمة الافغانية كابول
مصادر افغانية: قتلى وجرحى في تفجير بمدخل مؤسسة حكومية غربي العاصمة كابول
وزير الخارجية الايراني: تنصل البيت الابيض عن ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد حياة الآلاف من الناس في إيران والمنطقة لا يجرده من مسؤوليتها
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش
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