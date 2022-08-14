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مراسل العالم: رئيس تحالف الفتح هادي العامري يلتقي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في السليمانية بمنطقة كردستان العراق

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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