المشاط: على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وزير النقل عبدالوهاب الدرة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالرحمن، ووكيل الهيئة رائد جبل، حيث جرت مناقشة أنشطة وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها وتنفيذ خطتها للعام 1444، وأداء وأنشطة هيئة الطيران.

واطلع المشاط على تقرير عن الرحلات التي تم تسييرها إلى عمّان بموجب الهدنة الأولى والثانية.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب ورفع مستوى كفاءة العاملين بالملاحة الجوية والأرصاد، حاثاً على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين من وإلى مطار صنعاء.

من جانبه أكد رئيس هيئة الطيران المدني، أن المطار يعمل وفق المعايير الدولية ويقدم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين.