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المشاط: على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء

المشاط: على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، أن على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء الدولي وفقاً لمقتضيات الهدنة وذلك لتخفيف معاناة المواطنين المسافرين للعلاج والمغتربين والطلاب ورجال الأعمال، وصولاً إلى الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي دون أي قيود.

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وزير النقل عبدالوهاب الدرة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالرحمن، ووكيل الهيئة رائد جبل، حيث جرت مناقشة أنشطة وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها وتنفيذ خطتها للعام 1444، وأداء وأنشطة هيئة الطيران.

واطلع المشاط على تقرير عن الرحلات التي تم تسييرها إلى عمّان بموجب الهدنة الأولى والثانية.
وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب ورفع مستوى كفاءة العاملين بالملاحة الجوية والأرصاد، حاثاً على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين من وإلى مطار صنعاء.

من جانبه أكد رئيس هيئة الطيران المدني، أن المطار يعمل وفق المعايير الدولية ويقدم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين.

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