واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين

العالم -الأميرکيتان

وجاء في بيان الوزارة، "تدين الولايات المتحدة هذه العملية الإرهابية، التي أصيب فيها ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم ما لا يقل 5 مواطنين أمريكيين. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وفقا للبيان، واشنطن تبقى على تواصل متين مع ممثلي السلطات الإسرائيلية حول هذا الهجوم، ومع أسر المصابين في إطلاق نار الأمريكيين.

يذكر أن 10 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس فجر اليوم الأحد.

وأكدت مصادر طبية أن من بين الحالات إصابتان خطيرتان فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من تبادل للغارات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أسفرت عن مقتل 44 شخصا في قطاع غزة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.