متحدث الحكومة: المقاومة الإسلامية أصبحت امرا ابعد من نطاق المنطقة

العالم - ايران

وكتب بهادري جهرمي في مدونة له في صفحته على موقع إنستغرام يوم الأحد بمناسبة "يوم المقاومة الإسلامية": اليوم هو يوم المقاومة الإسلامية. إن كان حزب الله قد نجح قبل سنوات في إذلال الكيان الصهيوني في حرب الـ 33 يومًا ، فان المقاومة اليوم في غزة ادت الى الهدنة بعد 3 أيام. لقد أصبحت المقاومة الإسلامية امرا ابعد من نطاق المنطقة ، وهي ليس فقط لا يمكن إنكارها بعد الآن ، بل أصبحت ايضا قوة متعاظمة يوما بعد يوم.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: في هذه الأيام ، قامت المقاومة الإسلامية في اليمن والعراق وأفغانستان وسوريا وحتى إفريقيا وأمريكا اللاتينية بتوسيع حدود المقاومة لدرجة أن الاستكبار العالمي لا يستطيع بسهولة توسيع نطاق غطرسته واستعماره.

وأضاف بهادري جهرمي: يمكن رؤية فكرة تصدير ثورة الإمام الخميني (رض) في وجوه جنود المقاومة الإسلامية في جميع أنحاء العالم هذه الأيام. لقد أعطت المقاومة هوية جديدة للعالم الإسلامي والمنطقة وحققت الكثير من الانتصارات للشعوب الطامحة للحرية.