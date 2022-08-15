حماس تعلق على عدوان الاحتلال على الأراضي السورية

العالم-فلسطين

وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس": الاحتلال الصهيوني الإرهابي يوسع من عدوانه على شعبنا وأمتنا، فبعد جرائمه في قطاع غزة وتعمد قتله للمدنيين، وعمليات الاغتيال في الضفة الغربية، والاقتحامات للمسجد الأقصى، ارتكب الامس عدوانا جديدا عبر القصف الهمجي لأراضي سوريا الشقيقة".



وشدد على أن هذا الإرهاب الصهيوني المتواصل والممتد في كل المنطقة، يجب أن يواجه بموقف موحد من كل قوى الأمة في المنطقة، لمنعه من مواصلة عربدته، ووضع حد لعدوانه على أمتنا.



واستشهد ثلاثة جنود سوريين وأصيب ثلاثة آخرون في عدوان نفذه الطيران الحربي الصهيوني، مساء الأحد، على الأراضي السورية.



وقالت وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 20,50 من مساء الامس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".



وأضافت: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية".