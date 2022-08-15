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الأمم المتحدة: السماح لسفينتين تحملان غذاء بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا

الأمم المتحدة: السماح لسفينتين تحملان غذاء بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سمح لسفينتين تحملان غذاء، في إطار "الصفقة الغذائية" بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا.

العالم- أوروبا

وجاء في بيان، "تم تفتيش سفينتين اليوم في بحر مرمرة، وتم السماح لهم بالاتجاه إلى تشيرنومورسك".

ويشار إلى أن 3 سفن أخرى سيتم تفتيشها، اليوم الاثنين، وفي حال اتخاذ قرار إيجابي، ستتجه أيضا إلى تشيرنومورسك، إلى جانب سفن أخرى ستتجه إلى موانئ أوكرانية أخرى.

يُذكر أنه تم توقيع اتفاق متعدد الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في الـ 22 من شهر يوليو/تموز بشأن إلغاء القيود على تصدير المنتجات الروسية وتسهيل روسيا لنقل الحبوب الأوكرانية.

وتتضمن الصفقة نقل الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.

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الأمم المتحدة: السماح لسفينتين تحملان غذاء بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا

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