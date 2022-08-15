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ارتفاع قتلى الانفجار داخل مركز تجاري بالعاصمة الأرمنية إلى 5 أشخاص

ارتفاع قتلى الانفجار داخل مركز تجاري بالعاصمة الأرمنية إلى 5 أشخاص
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار ضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان إلى 5 أشخاص.

العالم- أسيا والباسفيك

وكتب الناطق باسم وزارة الطوارئ الأرمنية، حايك كوستانيان، في وسائل التواصل الاجتماعي، "عثر المنقذون على جثة امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً تقريبا في الوقت الحالي عدد الضحايا بلغ 4 أشخاص".

وأشار المتحدث لاحقاً إلى العثور على جثة خامسة.

ووفقاً لوزارة الصحة الأرمنية، فهناك 12 طفلا بين مصابي الانفجار، أحدهم تحت الملاحظة في قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، فيما سُمح بخروج بقية الأطفال بعد معالجة إصاباتهم البسيطة.

وخلّف الانفجار حريقا ضخمًا نشب في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمينية يريفان، وأسفر عن مصرع شخص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن" السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث".

وأضاف الموقع أنه "وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره".

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ارتفاع قتلى الانفجار داخل مركز تجاري بالعاصمة الأرمنية إلى 5 أشخاص

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