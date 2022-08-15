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سلطات زابوروجيه تدعو لفرض "نظام الهدوء" حول المحطة النووية

سلطات زابوروجيه تدعو لفرض
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قال فلاديمير روغوف عضو المجلس المدني العسكري لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن "سلطات هذه المنطقة تدعو لإعلان "نظام الهدوء" حول محطة زابوروجيه الكهروذرية التي تتعرض لقصف أوكراني مستمر".

العالم- الأزمة الأوكرانية

وأضاف روغوف: "على قيادة الأمم المتحدة ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الدعوة ليس إلى نزع السلاح في هذه المنطقة، بل لفرض نظام الصمت، والنظر ليس فقط في معاقبة منتهكيه بل يجب أن تكون هذه العقوبات شديدة جدا. اعتقد أن ذلك سيعيد الرشد إلى رؤوس القوميين المتعصبين الأوكرانيين الذين يبتزون العالم كله بقصفهم للمحطة ويعرضونه لخطر كارثة نووية".

في وقت سابق، قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه "بفضل الجيش الروسي فقط يتم تجنب وقوع كارثة في محطة زابوروجيه الكهروذرية".

وأكد نيبينزيا، أنه" لو غادر العسكريون الروس المحطة فقد تستخدمها كييف لاستفزاز مريع".

ووفقا له، يوفر الجيش الروسي الحماية الضرورية للمحطة، ويتصدى كل يوم لهجمات نظام كييف على هذه المنشأة بالتنسيق والتعاون مع العاملين فيها.

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