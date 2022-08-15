السعودية تحكم على ناشطة حقوقية بأطول مدة سجن من نوعها

العالم - السعودية

وأفادت مجموعة "مبادرة الحرية"، ومقرها واشنطن، بأن محكمة سعودية قضت بالسجن 34 عاما على الناشطة في المجال الحقوقي، "سلمى الشهاب".

وقالت إن "سلمى" اعتقلت خلال زيارة كانت تقوم بها إلى بلدها العام الماضي، حيث كانت تقيم في بريطانيا، وتحضّر لدراسة الدكتوراه في جامعة "ليدز".

وكانت "الشهاب"، وهي أم لطفلتين، تغرد بشكل مستمر عن القضية الفلسطينية، وحقوق النساء في السعودية، بالإضافة إلى مطالبتها المتكررة بالإفراج عن معتقلي الرأي.

و"سلمى" من اتباع اهل البيت(ع).

وتقول "مبادرة الحرية" إن الحكم الصادر بحق "الشهاب" هو الأطول في قائمة المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة.

واللافت أن "مبادرة الحرية" أشارت إلى أن الحكم الأولي ضد الناشطة الحقوقية كان بالسجن ست سنوات، بيد أن محكمة الاستئناف قررت رفع الحكم إلى 34 سنة.

وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السلطات السعودية لا تزال تعتقل مزيدا من النساء الناشطات في موقع "تويتر".