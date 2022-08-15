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طفلة تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها انتقاما منها

طفلة تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها انتقاما منها
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

شهدت محافظة بينكل التركية واقعة غريبة بإقدام طفلة تبلغ من العمر عامين على قتل أفعى سامة بأسنانها انتقاما منها.

العالم- منوعات

وقالت صحيفة "The Sun" البريطانية إن "الطفلة كانت تلعب في الحديقة الخلفية لمنزل عائلتها، عندما بدأت بالصراخ بصوت عال بسب لدغة أفعى لكن الجيران وقفوا في ذهول عندما وجدوا أفعى سامة طولها نصف متر في فم الطفلة".

وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى التي لدغتها في شفتها.

وذكرت الصحيفة أن "الجيران قدموا الإسعافات الأولية قبل أن يهرعوا بها إلى المستشفى حيث تم وضعها تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، مؤكدة أنها في صحة جيدة".

ونقلت الصحيفة عن محمد إركان والد الطفلة قوله إنه" كان في العمل عندما تعرضت ابنته للدغة الأفعى وأن الله حفظها".

وأضاف: "أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل".

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