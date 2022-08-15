لماذا مثلت عملية القدس الاخيرة صفعة وصدمة قوية للاحتلال؟

خاص بالعالم

وصرحت السفارة الاميركية بوجود اميركيين بين المصابين... فالمكان يعد مربعا أمنيا وثكنة عسكرية ملئ بعناصر الشرطة والدوريات وكاميرات المراقبة... أما زمان العملية فبعيد اعتداءات شنها الاحتلال على مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية وبعد أيام عشر من شن الكيان عدوانا على قطاع غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.



إخفاق استخباراتي جديد وفشل أمني أضيفا لسجل الاحتلال ما دفعه للقيام بتعزيزات كبيرة اضافية لمنطقة القدس خوفا من العمليات المماثلة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، إنه سيتم تعزيز منطقة القدس بشكل كبير ابتداء من الليلة لمنع المزيد من تنفيذ عمليات مماثلة.

الفصائل الفلسطينية من جانبها، باركت عملية إطلاق النار وسط القدس، معتبرة أنها حطّمت كل رهانات الاحتلال على وقف مد العمليات أنها تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال ووحدة الساحات ضد هذا المحتل.

وأكدت الفصائل أن العملية أتت لتثبت للاحتلال أنه لن يشعر بالأمان مادامت المقاومة مستمرة وأن القدس المحتلة ستبقى فلسطينية رغم كل محاولات التهويد والمصادرات والإجرام ضد أهلها.

ويرى محللون وخبراء، أن التحديات الأمنية بالنسبة للاحتلال في ازدياد وتعزز فشل السياسة الأمنية والاختناق السياسي من وجهة نظر المستوطنين أنفسهم، مشيرين الى صحة تقديرات الشاباك التي تكشف عن أن 90% من العمليات مرتبطة بالقدس والأقصى وأن 90% من هذه العمليات ينفذها مقاومون من الجيل الشباب.