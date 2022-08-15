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لبنان.. شرف الدين الى سوريا اليوم لرسم خارطة طريق عودة النازحين

لبنان.. شرف الدين الى سوريا اليوم لرسم خارطة طريق عودة النازحين
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

يزور وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، سوريا اليوم  الاثنين للقاء وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية. 

العالم - لبنان

الوزير شرف الدين قال لـصحيفة اللواء، أنه سينقل الى المسؤولين السوريين ورقة عمل شفوية، تتضمن خريطة طريق للعودة الكريمة الآمنة للنازحين، وامكانية تشكيل اربع لجان مشتركة لتنسيق ومتابعة عملية العودة.

واضاف: سنتفاهم مع الاخوة السوريين وسيصدر بيان مشترك عن الاجتماعات. والعنوان الاساس لخريطة الطريق هو العودة التدريجية بمعدل 15 الف نازح كل شهر، على ان تكون الدولة السورية قد انجزت التحضيرات اللازمة من مراكز إيواء وبنى تحتية وكل مستلزمات العودة، من بنى تحتية وطرقات وكهرباء ومياه شفة وصرف صحي ومدارس ومستشفيات في اقرب مكان مع تأمين وسائل نقل عام بأسعار مقبولة جدا، ومساعدة المزارعين على العودة الى اراضيهم. مع الإشارة الى ان الفكرة تقوم على مبدأ العودة الى القرى والبيئة نفسها التي نزح النازحون منها.

واضاف: ان الدولة السورية اصدرت العديد من المراسيم والاجراءات بحق السوريين في الخارج، لتسوية اوضاعهم الامنية والشخصية، وتتضمن اعفاءات وإمكانيات العودة الى وظائفهم وإلغاء الحجز الاحتياطي على املاكهم وغيرها من قرارات لتسهيل العودة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الاجراءات حتى الان 271030 مواطناً. وتمت مراسلة السلطات اللبنانية بهذه الاجراءات لإبلاغها الى المنظمات الدولية التي تتابع اوضاع النازحين لتكون على بيّنة مما تتخذه السلطات السورية لتسهيل عملية العودة.

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