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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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ناصر كنعاني: الطاقم الايراني في الطائرة المحتجزة بالارجنتين لم يرتكب اي جرم وان سفارتنا على اتصال بالسلطات الارجنتينية وتتابع الموضوع
ناصر كنعاني: اميركا طالما تكرر مزاعمها غير القانونية وتحاول من خلال هذه الاخبار ان تحتجز اموال الشعوب
ناصر كنعاني: الطائرة المحتجزة في الارجنتين تعود ملكيتها الى فنزويلا ولاعلاقة لها بايران
ناصر كنعاني: ننفي المعلومات بشان وجود اي علاقة بين ايران والشخص الذي هاجم سلمان رشدي
ناصر كنعاني: الاساءة للمقدسات الدينية من قبل سلمان رشدي مندد بها من قبل كافة الشعوب المؤمنة
ناصر كنعاني: سلمان رشدي وضع نفسه في مقابل المسلمين وكافة الاديان والشرائع السماوية باساءته الى المقدسات الاسلامية
ناصر كنعاني: نرجو ان تصبح العلاقات الايرانية العراقية اقوى من السابق وندعو القوى السياسية العراقية للتمسك بالدستور العام للبلاد
ناصر كنعاني: ايران تتجنب التدخل في الشان العراقي وندعو لحكومة شاملة في هذا البلد ونقف الى جانب الشعب العراقي
ناصر كنعاني: نتوقع من اخواننا في السعودية التركيز على المصالح المشتركة لاعادة العلاقات الاخوية بين البلدين والالتزام بنتائج المفاوضات الثنائية
ناصر كنعاني: ندعو الى ارساء دعائم السلم والاستقرار في العراق واتصالاتنا مع السلطات العراقية مستمرة
ناصر كنعاني: القضايا الداخلية في العراق نعتبرها قضايا تخص هذا البلد وندعو القيادات السياسية الاحتكام للدستور
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.