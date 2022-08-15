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ناصر كنعاني: الطاقم الايراني في الطائرة المحتجزة بالارجنتين لم يرتكب اي جرم وان سفارتنا على اتصال بالسلطات الارجنتينية وتتابع الموضوع

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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