أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين15 اغسطس 2022

اطلاعات ..

وزير الخارجية .. إستخدام لغة التهديد مقابل إيران أسلوب خاطئ وغير مجد

عصر ايرانيان ..

محافل نيابية .. القانون الإستراتيجي لمجلس الشورى خارطة طريق التوصل لإتفاق بمفاوضات فيينا

كيهان ..

إصابة عشرة صهاينة بجروح بهجوم لمقاوم فلسطيني بالأسلحة النارية على حافلة بالقدس المحتلة .

رسالت ..

ليان الشاعر ثاني طفلة فلسطينية تستشهد بغزة متاثرة بجراحها في العدوان الصهيوني بعد آلاء قدوم..

آرمان امروز..

المحكمة الإتحادية العليا في العراق ترفض طلب مقتدي الصدر حل البرلمان

جوان ..

مقتدى الصدر يدعو لتظاهرات مليونية ببغداد رغم دعوات التهدئة والحوار

جمهوري اسلامي ..

أنباء عن تحويل الإمارات منشآت غازية يمنية إلى معسكر ومعتقل سري ضخم

قدس ..

أفغانستان, مستقبل غامض بعد مرور عام على سيطرة حركة طالبان على السلطة

مردم سالاري ..

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتقدم على منافسها ريشي سوناك لتولي رئاسة الوزراء. .

ايران ..

خالد مشعل يتحدث عن تعرض المعتقلين من حماس في السجون السعودية للتعذيب

آرمان ملي ..

الجيش السوداني يعلن عن وقوفه على الحياد في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد.

ابتكار ..

إشتداد المعارك بين مرتزقة الإمارات ومرتزقة السعودية في جنوب اليمن في حرب بالنيابة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الصدر والدعوة لتظاهرات مليونية)..في الوقت الذي تتوالى فيه الدعوات للحوار لحل الازمة السياسية في العراق لتفادي الانزلاق في متاهات خطيرة , دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لمظاهرات مليونية السبت المقبل في بغداد.

إن الصدر يتجاهل دعوات الحوار لحل الأزمة مفضلا نهج تحشيد الشارع , لكن مع ذلك هناك جهود حثيثة للخروج من الأزمة.

ومن بينها والى جانب دعوات الحوار من مختلف القوى والشخصيات السياسية , اجراء زعيم تحالف الفتح هادي العامري لمشاورات مع مختلف القوى والاحزاب بشأن تشكيل حكومة جديدة تعمل على الاعداد لانتخابات مبكرة .

وفي كل الاحوال يأتي اعلان الصدر عن تظاهرة مليونية بعد تأكيد المحكمة العليا في العراق بأن حل البرلمان ليس من صلاحياتها وذلك في معرض ردها على طلب الصدر بهذا السياق .

في الواقع رغم حالة التحشيد والتحشيد المتقابل في الشارع العراقي فأن ابواب الحوار مفتوحة لتهدئة الاجواء للعمل على حل المشاكل ونقاط الخلاف العالقة لتفادي المزيد من التعقيدات الاخطر .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت بمناسبة مرور عام على سيطرة حركة طالبان الافغانية على السلطة بكابول في مقالها ( حقائق مرة لعام من حكم طالبان )..حركة طالبان الافغانية قالت بعد سيطرتها على السلطة بكابول انها تغيرت وانها ليست طالبان قبل عشرين عاما عندما تولت الحكم لاول مرة , طالبان تقول انها تعلمت من تجاربها واخطاءها.

ولكن عاما من حكم طالبان أثبت أنه لاشيئ تغير, وطالبان اليوم هي طالبان الأمس بامتياز, إحتكار كامل للسطة يرفض أية مشاركة.

وطالبان اليوم هي طالبان الامس بكل افكارها واساليبها وتعاملها بلغة السلاح مع المواطنين وتجاهلها لحقوق المكونات العرقية والمذهبية المختلفة للشعب الافغاني . ان اي حديث عن تغير طالبان وحداثتها وحتى عن احتمال تغيرها يبقى مجرد اماني من الصعب القول انها قد تتحقق او ستتحقق يوما ما .

عصر ايرانيان ...

صحيفةة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( غياب شروط الحد الأدنى اللازمة لإتفاق جيد ) .. صيغة الاتفاق الاوروبية المقترحة بمفاوضات فيينا لاحياء التفاق النووي بعيدة جدا عن المبادئ التي تستند اليها ايران في هذه المفاوضات .

إن صيغة الإتفاق الأوروبية لاتؤكد على الإلغاء الكامل للحظر ولا على وجود ضمانات واقعية تطالب بها إيران لبقاء الإتفاق هذه الصيغة تتجاوز كل ذلك مستندة لوعود كلامية لبايدن فحسب.

في الواقع لاحديث عن اجراء ايران لاختبار لمصداقية الغاء الحظر ولا حديث عن اغلاق ملف الادعاءات بشان البرنامج النووي الايراني ولا عن وجود اية ضمانات لحصول ايران على عائداتها النفطية في ظل بقاء اجراءات حظر لاترتبط بالموضوع النووي . ان التوصل لاتفاق فيينا يبقى مرهونا بتوفير الارضيات الازمة لذلك .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( ما الذي يريده الصدريون ؟)..دأب التيار الصدري ومنذ سحب نوابه من البرلمان العراقي على تنظيم احتجاجات دخلت قبل اسبوعين لمرحلة جديدة تمثلت باقتحام انصار هذا التيار للمنطقة الخضراء ببغداد وللبرلمان نفسه وبالتالي تعطيل المهام النيابية باعلانهم اعتصاما فيه .

التيار الصدري يطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة والواقع هو انه .. على الرغم من أن حدوث مواجهات بين الصدريين والتنسيقيين بالتحشيد في الشارع أمر مستبعد لكن هناك مخاوف متزايدة مطروحة.

والحقيقة هي انه من المستبعد تماما ان يكون هدف السيد مقتدى الصدر القيام بثورة واسقاط النظام السياسي برمته في العراق , ولكن قد يكون هدفه تعزيز مكانته وثقله مقابل منافسيه من قادة باقي الاحزاب الشيعية ومقابل نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون بالذات بطرحه لضرورة اجراء اصلاحات جذرية.

وفي كل الاحوال عسكرة الشارع رهان خطير , وبمقدور الصدر تعزيز مكانته بشكل اكبر في الشارع العراقي بمبادرة لاخلاء المنطقة الخضراء والبرلمان ووقف التحشيد في الشارع وطرح رؤيته بشأن ضرورة الاصلاحات ومكافحة الفساد وسبل اجراء انتخابات مبكرة في حوار وطني شامل.

رسالت ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الهزات الإرتدادية لعملية تفتيش غير عادية ).. اقتحمت الشرطة الفدرالية بصورة مفاجئة مكان اقامة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في عملية تفتيش غير مسبوقة تمخضت عن ضبط وثائق فائقة السرية مخبأة. ان هذا التطور يعكس استخدام الادارة الديمقراطية بالبيت الابيض للاجهزة الامنية ولوزارة العدل كسلاح لمنع ترشيح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

ترامب يراهن على الدعم الجمهوري للترشيح بالإنتخابات إلا أن الإتهامات الجديدة التي قد توجه له قد تنهي حياته السياسية ان ترامب ملاحق باتهامات حول دوره باقتحام انصاره لمبنى الكونغرس بعد الانتخابات الرئاسية السابقة, وربما يخرج بشكل ما من وطأتها , الا ان ما يعده الديمقراطيون من اتهامات ثقلية لترامب بانتهاك قانون مكافحة التجسس قد يكون الضربة القاضية لكل آماله.