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بوتين يهنئ القيادة الهندية بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند

بوتين يهنئ القيادة الهندية بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الهندي، دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بالذكرى السنوية الـ75 لاستقلال البلاد.

العالم- روسيا

وجاء في برقية تهنئة وجهها بوتين إلى القيادة الهندية ونشرت على موقع الكرملين: "تتطور العلاقات الروسية الهندية في روح الشراكة الاستراتيجية المميزة للغاية. وتتعاون موسكو ودلهي بنجاح في المجالات المختلفة وتتفاعلان بشكل فعال في إطار الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والهيئات متعددة الجوانب الأخرى".

وعبر الرئيس بوتين عن "ثقته بأن روسيا والهند ستضمنان بجهودهما المشتركة مواصلة تنظيم الاتصالات بين البلدين لصالح شعوبهما ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي والإقليمي".

وأضافت البرقية: "على مدى عقود من التنمية المستقلة حققت دولتك نجاحات معترف بها عالميا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها. تتمتع الهند بحق بشعبية كبيرة في الساحة الدولية وتلعب دورا بناء مهما في حل القضايا الحيوية لجدول الأعمال الدولي".

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