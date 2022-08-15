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أفغانستان تعتزم شراء النفط الروسي وتكشف عن الطريقة

أفغانستان تعتزم شراء النفط الروسي وتكشف عن الطريقة
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي عن اهتمام بلاده بشراء النفط الخام من روسيا على مبدأ المقايضة، وذلك إن كانت موسكو مهتمة بالسلع الأفغانية.

العالم- أفغانستان

وقال الوزير، اليوم الاثنين: "أهم شيء بالنسبة لنا هو مشروع النفط والغاز. نود مناقشة خيار (التجارة) بالمقايضة، بشرط أن تكون لدى روسيا حاجة إلى نوع من المنتجات الأفغانية".

وقبل ذلك أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، أن" أفغانستان تخطط لشراء حوالي مليون برميل من النفط من روسيا".

ووصل وفد من وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية إلى موسكو أمس الأحد، وستبدأ البعثة التجارية التي أرسلتها حكومة طالبان محادثات في موسكو اليوم الاثنين مع المسؤولين الروس.

وقال مصدر في موسكوإن "المحادثات من المقرر إجراؤها حتى الأربعاء وستعقد في وزارتي الزراعة والطاقة في روسيا".

وفي وقت سابق، كشف السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف، عن أن أفغانستان تخطط لمناقشة مشتريات النفط والحبوب وزيت عباد الشمس من روسيا.

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أفغانستان تعتزم شراء النفط الروسي وتكشف عن الطريقة

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