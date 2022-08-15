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فيديوغرافيك.. عدوان "إسرائيلي" بالصواريخ على ريف دمشق وطرطوس

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في ريف العاصمة دمشق ومحافظة طرطوس غربي البلاد.

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