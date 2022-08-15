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مراسلة العالم: الخارجية السورية تعلن في بيان ان باريس من خلال انخراطها في دعمها للإرهاب في الحرب على سورية تتحمل مسؤولية سفك الدم السوري

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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