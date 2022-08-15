الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الخطيب يستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا وانتهاكها اجواء لبنان

الشيخ الخطيب يستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا وانتهاكها اجواء لبنان
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان  الشيخ علي الخطيب، بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا وانتهاكها الاجواء اللبنانية في عدوان مزدوج على البلدين

العالم - لبنان

العدوان المزدوج جاء بعد سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي قال الخطيب عنها اننا نضعها برسم الامم المتحدة المطالبة باتخاذ اجراءات رادعة ضد العدو الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء ببيانات الادانة والاستنكار وتسجيل اعداد الانتهاكات للقرار 1701 الذي باتت هذه التجاوزات تهدد استمرار مفاعيله.

وراى الخطيب في بيان اليوم الاثنين، أن هذا العدوان الخطير يتماهى مع الحصار والعقوبات وسياسة تجويع الشعبين السوري واللبناني، مما يستدعي تعزيز التضامن والتعاون ورفع مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين".

وقدم الخطيب تعازيه إلى القيادة السورية والشعب والجيش السوري، سائلاً المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويمن على الجرجى بالشفاء العاجل.

واشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان الى ان انتهاكات اسرائيل للسيادة اللبنانية عبر قصف مواقع في سوريا الشقيقة من فوق الأراضي اللبنانية تتكرر، والجميع بين صامت وشامت.

وتابع قبلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: تخيّلوا لو ان بلدا ثالثا استعمل الأراضي او المياه اللبنانية لضرب المواقع الإسرائيلية في فلسطين المحتلة ماذا سيحدث عندها؟، مؤكدا بأن "الشكاوى لا تفيد الضعفاء، الردع ثم الردع.

روابط ذات صلة

بعد العدوان الاسرائيلي المزدوج على سوريا.. تل ابيب قلقة من هذه الدولة!

لبنان.. شرف الدين الى سوريا اليوم لرسم خارطة طريق عودة النازحين

سوريا.. تتبع لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في الوزارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-08-2022

الشيخ الخطيب يستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا وانتهاكها اجواء لبنان

الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول تايوان

14 آب.. يوم هزم حزب الله الكيان الاسرائيلي وحطم اساطيره

الجهاد الاسلامي تعليقا على استشهاد محمد الشحام..جرائم الاحتلال دليل رعبه

أفغانستان تعتزم شراء النفط الروسي وتكشف عن الطريقة