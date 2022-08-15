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الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة

الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، على افتتاح دورة الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في البليدة.

العالم- الجزائر

ونقلت صحيفة "النهار" عن بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن" حفل الافتتاح جرى بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية الأولى بالبليدة."

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمته: "تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر وروسيا الموقع العام الماضي".

واعتبر شنقريحة أن" الدول الكثيرة المشاركة في الدورة دليل على أهمية هذا المحفل الرياضي العسكري الذي بات يجذب مشاركين جدد من مختلف القارات".

ويأتي احتضان الجزائر لمنافسة "الفصيلة المحمولة جوا"، كجزء من الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2022" التي تنظم في روسيا، خلال الفترة بين 15 و21 أغسطس/ آب الجاري.

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