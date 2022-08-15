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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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عبداللهيان: في مفاوضات فيينا الأخيرة أبدت امريكا مرونة نسبية بصورة شفاهية حول مسألتين وعليها إبداء المرونة حول موضوع الضمانات
وزير الخارجية الايراني: على الجانب الأمريكي إبداء مرونة لأن إيران أبدت المرونة في جميع القضايا التي كان بامكانها وحان دور امريكا الآن
وزير الخارجية الايراني: اكدنا وبوضوح انه إذا قدم الأمريكيون رأيهم في القضايا الثلاث فسنكون مستعدين لإعلان الاتفاق وعقد الاجتماع الختامي في فيينا
وزير الخارجية الايراني: نتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي حول ثلاثة مواضيع
وزير الخارجية الايراني: إذا ابدت اميركا مرونة فسنقترب من الاتفاق وفي غير ذلك سيتعين علينا اجراء المزيد من الحوارات
وزير الخارجية الايراني: سنقدم الملخص النهائي بشكل مكتوب إلى منسق الاتحاد الأوروبي مع حلول الساعة 12 ليلاً
عبداللهيان: إذا حصل ذلك فسوف نصل إلى نقطة الاتفاق وفي غير ذلك فنحن لدينا الخطة "باء" الخاصة بنا
عبداللهيان: في مفاوضات فيينا الأخيرة أبدت امريكا مرونة نسبية بصورة شفاهية في مسألتين وعليها إبداء المرونة حول موضوع الضمانات
وزير الخارجية الايراني: على الجانب الأمريكي إبداء المرونة لأن إيران أبدت المرونة في جميع القضايا التي كان بامكانها وحان دور امريكا الآن
وزير الخارجية الايراني: قلنا بوضوح انه إذا قدم الأمريكيون رأيهم في هذه القضايا الثلاث فنحن مستعدون لإعلان الاتفاق وعقد الاجتماع الختامي في فيينا
وزير الخارجية الايراني: نتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي حول ثلاثة مواضيع
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش
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