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وزير الخارجية الايراني: إذا ابدت اميركا مرونة فسنقترب من الاتفاق وفي غير ذلك سيتعين علينا اجراء المزيد من الحوارات

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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