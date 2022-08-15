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"حماس" ترد على ادعاءات الاحتلال بشأن اكتشاف نفق للمقاومة

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، إن ادعاءات الاحتلال اكتشافه نفقًا للمقاومة شمالي قطاع غزة، يهدف للتغطية على جرائمه التي ارتكبها بحق غزة، وتسويق إنجازات وانتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي لاستخدامها في البازار الانتخابي.

العالم-فلسطين

وشدد "برهوم"، في تصريح صحفي، ظهر اليوم الاثنين، تعقيباً على إعلان الاحتلال اكتشاف نفق لكتائب القسام شرق غزة، أن من حق المقاومة الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها، وتطوير مقدراتها أمام غطرسة العدو وإجرامه.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تدمير نفق لكتائب القسام، شمال قطاع غزة، في الأسابيع الأخيرة.

وادعت نائب الناطق باسم جيش الاحتلال، في تصريح صحفي، أن النفق "حُفر من شمال قطاع غزة، واجتاز الأراضي المحتلة".

وزعمت أن "مسار النفق لم يجتَز العائق الأمني الجديد، الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام، والذي يشكل عاملًا أمنيًا مهمًا في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الأمر متعلق بنفق دمّره جيش الاحتلال خلال عدوان مايو 2021، وأعادت كتائب القسام تأهيل أحد تفرعاته قرب "العائق الأرضي" المقابل لكيبوتس "ناحال عوز".

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