عبداللهيان: إذا ردّت واشنطن على مقترحاتنا بمرونة فسنتوصل للاتفاق 

العالم - خاص بالعالم

تطور نسبي حصل في مفاوضات إلغاء الحظر، تحدثت عنه طهران، لكنها قالت إنه لا يحقق جميع مطالبها، منوهة إلى أن هناك أرضية للتوصل لاتفاق، راهنة ذلك باحترام خطوط إيران الحمراء، ومؤكدة أنه إذا احترمت مطالبها يمكن توقيع الاتفاق في وقت قريب.

التصريحات الايرانية جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الذي اعتبر أن المفاوضات باتت في مرحلة متقدمة، وأن وفد بلاده شارك في مفاوضات فيينا والدوحة، بهدف التوصل لاتفاق مستديم وجيد، من أجل إلغاء الحظر.

وأكد ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيراني:"هناك تطور نسبي في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبنا. لدينا توقعات أخرى من الجانب الاخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني".

تساؤلات عدة قد يكشف عن أجوبتها الملخص الايراني النهائي بشأن المقترحات الاوروبية حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر.



وزير الخارجية الايرانية أمير حسين عبداللهيان أكد على أنه في حال ردت واشنطن على الملخص الايراني بمرونة، فيمكن التوصل للاتفاق، وإلا سيكون هناك حاجة لمزيد من الحوار؛ مذكرا بالمرونة التي ابدتها طهران طيلة المفاوضات، معتبرا أنه حان دور واشنطن لإبداء المرونة اللازمة، كونها على عتبة انتخابات نصفية.

الوزير الايراني قال إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن حول ثلاث قضايا، وأن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين منهما، خلال المفاوضات الأخيرة، مشددا على لزوم أن تتحول الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم.

واعتبر أنه يمكن التوصل لاتفاق سريعا إذا أبدت واشنطن مرونة في ملف الضمانات وأن إبرام الاتفاق مرهون بالموقف الأمريكي. مؤكدا على ضرورة أن تتوفر آلية واضحة للتحقق من إلغاء الحظر في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

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