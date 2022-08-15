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خضر حبيب: قرار الجهاد الإسلامي بالرد على جريمة اغتيال الشهيد الجعبري أصبح ضروريا

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي؛ خضر حبيب؛ إن قرار الجهاد الإسلامي بالرد على الجريمة التي ارتكبت بحق الشهيد تيسير الجعبري ورفاقه؛ أصبح ضروريا ولا يحتاج للمشاورة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، يبث لاحقا مساء اليوم أشار حبيب الى أن حركة حماس لها معطياتها لعدم المشاركة في المعركة؛ وأنها حتى لو وجدت؛ يجب أن لا توقع حماس في هذا المطب الخطير الذي يسيء لحركات المقاومة؛ حيث أن السيف الإسرائيلي مسلط على رقاب الفلسطينيين جميعا دون تمييز.

ولفت القيادي إلى أن المقاومة مازالت بخير مادام هناك إرادة فولاذية على مواصلة الزحب نحو القدس وإزالة الكيان الإسرائيلي.

وشدد حبيب على أنه يجب عدم السماح للعدو الصهيوني بزرع الانقسام داخل الصف الفلسطيني المقاوم؛ واعتبر هذا الأمر في غاية الخطورة لانه يمثل نجاحا كبيرا للعدو الصهيوني في بث الفرقة والتقسيم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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