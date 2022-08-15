المقاومة تشدد على حماية حقوق لبنان النفطية بملف ترسيم الحدود

العالم - مراسلون

فور انتشار تسريبات في الأيام القليلة الماضية حول مناخات سلبية ورفض إسرائيلي لمقترحات لبنان سارع الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين إلى التواصل سريعاً مع مسؤولين لبنانيين مؤكداً لهم أن الأمر غير دقيق وسط تاكيد رسمي على تمسك لبنان بشروطه وخاصة فيما يتعلق بالخط ثلاثة وعشرين وحقل قانا كاملا.

هذا في وقت جددت فيه المقاومة موقفها بشأن حماية حقوق لبنان النفطية وابقاء كل الخيارات مفتوحة، في حال استمر الاحتلال بمناوراته المضللة، مستغلا الازمة السياسية اللبنانية وعدم التوافق على تشكيل حكومة توافقية.

وقال عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان :" نحن في مرحلة نرتقب فيها ترسيم الحدود البرية والبحرية بما يخدم المصلحة اللبنانية واستخدام اوراق القوة اللبنانية بما فيها ورقة القوة التابعة لحزب الله أي ورقة المقاومة ومساندة الجيش اللبناني لهذه الورقة".

المراقبون وصفوا موقف الاحتلال من ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة باللعب في النار بتغطية اميركية واضحة رغم ما يشيعه هوكشتاين من اجواء ايجابية.

تطورات المشهد اللبناني تتتزامن مع استمرار ازمة تشكيل الحكومة وقرب الاستحقاق الرئاسي وسط انعدام الحلول للعديد من الملفات لا سيما ايجاد اليات تخرج البلاد من الازمة الاقتصادية المفتعلة امريكيا . والعرض الذي قدمه امين عام حزب الله باستجلاب الفيول الايراني لحل معضلة الكهرباء المستعصية .

ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للاستدارة والتواصل مع قيادة حزب الله استشعارا باهمية التلاقي في مرحلة كثر فيها الاصطياد بوحدة لبنان وامنه الاجتماعي.

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