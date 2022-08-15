حكومة إقليم كردستان تؤكد دعمها لمبدأ الحوار بين الفرقاء السياسيين

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حطت رحال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في اربيل والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وقادة القوى الكردية، وتضمنت هذه الزيارة طرح ثلاثة ملفات هامة"، حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وتغيير الدستور.

كما تضمنت الزيارة اجراء تغييرات في طبيعة ادارة الدولة كما جاءت في بيانات الصدر .وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الاطراف السياسية الخطوات نحو حل المشاكل وتكريس الجهود للخروج من الأزمة السياسية.

الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بأي مبادرة تجمع الأطراف جميعا وتسهم في التوصل لاتفاق وطني وإخراج البلاد من الوضع الراهن.

ويشهد العراق جمودا سياسيا غير مسبوق بسبب النزاع على تشكيل الحكومة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول.

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