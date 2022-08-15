مستجدات كورونا في ايران اليوم .. 7348 اصابة و71 وفاة جديدة

العالم - ايران

وسجّلت، وزارة الصحة عبر بيانها الصادر اليوم حول اخر مستجدات فيروس كورونا في ايران، ارتفاع مجموع المصابين بهذا الفيروس الوبائي الى 7 ملايين و482 الفا و521 شخصا، والمتوفين الى 143 الفا و15 شخصا.

هذا البيان، لفت ايضا الى تعافي ما مجموعه 7 ملايين و181 الفا و82 شخصا من بين المصابين بمرض كورونا في البلاد؛ لحد الان.

وعن التطعيم العام ضد الوباء، فقد اعلنت الصحة الايرانية عن توزيع ما يبلغ 153 مليونا و376 الفا و913 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد؛ لحد اليوم الاثنين 15 اب / اغسطس2022.