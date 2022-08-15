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مراسل العالم: طائرة إماراتية مسيرة تعاود قصف مواقع لقوات حزب الإصلاح على الخط الدولي الرابط بين شبوه وحضرموت شرقي اليمن

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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