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"كتلة صادقون" ترد  على تدوينة وزير الصدر

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

ردت كتلة "صادقون النيابية " اليوم الاثنين، على تدوينة صالح محمد العراقي، المعروف بـ “وزير الصدر”.

العالم-العراق

اكد النائب عن كتلة الصادقون، احمد الموسوي، اليوم الاثنين، ان انشغال "الصادقون" بمقارعة المُحتل والقاعدة منعهم من المشاركة في الحكومات السابقة فيما بين ان مشاركتهم جاءت بعد العجز عن حل الفوضى.

و قال الموسوي في تغريدة : نحن الصادقون لم نكن شُركاء الحكومات التي صنعتموها فكنا منُشغلين بمقارعة المُحتل والقاعدة وداعش ودخلنا السياسة بعد ان عجزتم عن حَل الفوضى ومعالجة الفساد كما عالجنا وجود المحتل واذنابهُ”.

واضاف الموسوي، ان كتلة الصادقون لم تمتلك اي منصب سوى وزيرين كانا قمة بالنزاهة والمهنية.

و تابع، كبيرنا صنع مجدهُ وتاريخه بيدهِ واصبح كبير بفعله و ارادتهِ ويبقى كبير في نفوسنا وعقولنا بحكمتهِ وعمق انتماءهِ وصلب ايمانه بقضية العراق وشعبه”.

أدناه نص التغريدة:

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"كتلة صادقون" ترد  على تدوينة وزير الصدر