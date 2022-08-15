الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الإسلامي: ندين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا ونعزي الأشقاء السوريين باستشهاد 3 من الجنود جراء الغارات العدوانية الصهيونية

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-08-2022

سوريا.. القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية

رئاسة كوريا الجنوبية تواصل مقايضة نووي كوريا الشمالية بمشاريع سخية

'بان أمريكان' تحقق الأطماع الأمريكية في حضرموت

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. أبعاد وخلفيات العدوان الصهيوني الجديد على سوريا

"كتلة صادقون" ترد  على تدوينة وزير الصدر