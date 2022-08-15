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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا ووقوفنا إلى جانب أشقائنا السوريين
حركة الجهاد الإسلامي: ندين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا ونعزي الأشقاء السوريين باستشهاد 3 من الجنود جراء الغارات العدوانية الصهيونية
وزارة الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة البلاد
وزارة الخارجية اللبنانية تحذر الكيان من مغبة هذا السلوك العدواني والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية
وزارة الخارجية اللبنانية تستنكر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا واستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية
مراسلة العالم: الإرهابي "محمود أحمد الحلاق" كان قائداً للجناح العسكري لجماعة "داعش " الارهابية في حوض اليرموك سابقاً ومسؤول معسكرات التدريب
مراسلة العالم: مقتل الارهابي "محمود أحمد الحلاق" من أبرز قيادات جماعة "داعش " الارهابية خلال عملية أمنية خاصة في مدينة طفس بريف درعا السوري
مراسل العالم: طائرة إماراتية مسيرة تعاود قصف مواقع لقوات حزب الإصلاح على الخط الدولي الرابط بين شبوه وحضرموت شرقي اليمن
مراسلة العالم: أنباء عن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف عند الحدود السورية العراقية بعدة قذائف أطلقتها طائرات مسيرة
عبداللهيان: في مفاوضات فيينا الأخيرة أبدت امريكا مرونة نسبية بصورة شفاهية حول مسألتين وعليها إبداء المرونة حول موضوع الضمانات
حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا ووقوفنا إلى جانب أشقائنا السوريين
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.