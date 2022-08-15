كيان الاحتلال وتنفيذ 19 عدوانا على أراضي سورية منذ بداية العام 2022

العالم-سوريا

وفيما يلي تفاصيل الاعتداءات وفقاً للأحدث:

- 14/8/2022 عدوان اسرائيلي على مناطق بريف دمشق وطرطوس اوقع شهداء وجرحى

واعلن مصدر عسكري سوري ان العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

-12/8/2022 إصابة مدنيين اثنين باعتداء إسرائيلي على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة

أصيب مدنيان سوريان بجروح جراء اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي. واعتدى الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح تم نقلهما إلى مشفى ممدوح أباظة.

- 22/7/20200 شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على ريف دمشق

استشهد 5 جنود سوريين وجرح 7 آخرون فيما وقعت بعض الخسائر المادية، جراء قصف إسرائيلي جوي على بعض النقاط في محيط مدينة السيدة زينب (ع) جنوب دمشق.

- 6/7/2022 استشهاد شخص بعدوان إسرائيلي على بلدة حضر بريف القنيطرة

شن العدو الاسرائيلي عدوانا بواسطة طائرة مسيرة استهدفت شخصا في ريف القنيطرة. واكدت المصادر، ان العدوان ادى لاستشهاد مواطن من أبناء بلدة حضر بريف المحافظة الشمالي بعد استهدافه بصاروخ من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في موقع عمله.

- 2/7/2022 إصابة مدنيين اثنين في عدوان اسرائيلي جوّي على بلدة الحميدية جنوب طرطوس

أصيب مواطنان سوريان بجروح، باعتداء اسرائيلي جوّي، استهدف بلدة الحميدية، الواقعة جنوب طرطوس. وقال مصدر عسكري سوري، إنّه "حوالي الساعة 6.30 صباح اليوم السبت، نفّذ العدو الإسرائيلي، عدواناً جوياً بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غربي مدينة طرابلس، مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

- 10/6/2022 عدوان إسرائيلي على مطار دمشق أدى لايقافه

ذكر مصدر عسكري سوري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وافادت مصادر ان الاعتداء استهدف مطار دمشق الدولي ما أدلا لايقافه وتعطيله عن العمل.

وأعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.

- 7/6/2022 الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق والأضرار مادية

سمع دوي انفجارات متتالية في وقت متأخر من ليل الإثنين، ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء العاصمة دمشق. وأفادت مصادر سورية رسمية، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، مؤكدةً أنه تم إسقاط معظم صواريخ العدوان.

- 21/5/2022 استشهاد ثلاثة أشخاص جراء عدوان إسرائيلي في جنوب دمشق

استشهد ثلاثة أشخاص ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة الحادية عشر من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

- 13/5/2022 5 شهداء و7 جرحى جراء عدوان اسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة

استشهد 5 اشخاص بينهم مدني، واصيب 7 آخرون بينهم طفلة، جراء عدوان اسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة مساء اليوم الجمعة. وقال مدير المشفى الوطني في مصياف ان "حصيلة القتلى والجرحى غير نهائية لاستمرار وصول سيارات الاسعاف الى المشفى".

- 11/5/2022 عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءه بالصواريخ على ريف القنيطرة الشمالي، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال ساعات. وقالت مصادر محلية إن عدوانًا اسرائيليًا بالصواريخ استهدف أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي قبل قليل.

- 11/5/20222 عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف أطراف جباتا الخشب (فجر اليوم ذاته)

الاحتلال قد نفذ عدوانًا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

- 27/4/2022 استشهاد 4 جنود وجرح آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد أربعة جنود سوريين وجرح ثلاثة آخرين جراء العدوان الصاروخي الصهيوني على نقاط في محيط العاصمة دمشق، فجر اليوم الاربعاء.وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن العدوان أسفر أيضاً عن بعض الخسائر المادية.

- 15/4/2022 وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لصواريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مساء امس الخميس بعض النقاط في ريف دمشق وأسقطت بعضها. وذكر مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة الحادية عشرة ودقيقتين من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق الغربي".

- 9/4/2022 عدوان إسرائيلي على مصياف والدفاعات الجوية تتصدى

افادت مصادر سورية رسمية مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في منطقة مصياف في ريف حماة ناجمة عن عدوان اسرائيلي استهدف بعض النقاط.وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.

- 7/3/2022 إستشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية

استشهد مواطنان سوريان إثنان، فجر اليوم الاثنين، جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من إتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

- 23/2/2022 عدوان اسرائيلي على القنيطرة والأضرار مادية

اعلنت وسائل إعلام سورية فجر عن سماع دوي انفجار في ريف القنيطرة تبعه أصوات انفجارات أخرى في المنطقة. وقال مصدر عسكري سوري، إنه وحوالي الساعة 30، 12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض - أرض من إتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة.

- 9/2/2022 استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق وأضرار في منازل مدنيين بقدسيا

استشهد جندي وأصيب خمسة آخرون بجروح نتيجة عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق. وذكر مصدر عسكري أنه "نحو الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة الواحدة و10 دقائق نفذ عدواناً بصواريخ أرض-أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

- 31/1/2022 وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

صدت وسائط الدفاع الجوي السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان. وذكر مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 3.05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".