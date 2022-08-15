الاحتلال يركز على باب الرحمة في تهويده للأقصى

العالم-فلسطين



وقال التفكجي في تصريحات مصورة، اليوم، إن سيطرة الاحتلال على القدس تتم عبر 3 نقاط رئيسية، وهي عملية التطويق (تطويق الأحياء بالمستعمرات)، ثم عملية الاختراق (إقامة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية)، ثم عملية التشتيت (تحويل البيوت العربية إلى فسيفاء داخل الأحياء اليهودية).



وأشار إلى أن مؤسسة " إلعاد" الاستيطانية هي المسؤولة عن تنفيذ مخططات الاحتلال في سلوان، والاستيلاء على المنازل بدعم حكومي غير مباشر.



وشدد على أن الجمعيات الاستيطانية هي الذراع التنفيذي للحكومة في تنفيذ مخططاتها، لأن الحكومة قد تكون عرضة للضغط من الحكومات الأجنبية لوقف أو تجميد بعض الأنشطة.



وقال التفكجي "إسرائيل استطاعت أن تٌوجد داخل مدينة القدس مجموعة من الجمعيات الإسرائيلية التي تخدم الاستيطان وهدفها الاستيطان".