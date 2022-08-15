الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

جمعية الدراسات العربية:

الاحتلال يركز على باب الرحمة في تهويده للأقصى

الاحتلال يركز على باب الرحمة في تهويده للأقصى
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

توقع خليل التفكجي مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية أن "يقيم الاحتلال الإسرائيلي كنيس داخل باب الرحمة المُغلق حالياً"، مؤكداً أن تركيزه على باب الرحمة لربط القضية الدينية بالقضية السياسية وهي السيطرة على المسجد الأقصى.

العالم-فلسطين

وقال التفكجي في تصريحات مصورة، اليوم، إن سيطرة الاحتلال على القدس تتم عبر 3 نقاط رئيسية، وهي عملية التطويق (تطويق الأحياء بالمستعمرات)، ثم عملية الاختراق (إقامة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية)، ثم عملية التشتيت (تحويل البيوت العربية إلى فسيفاء داخل الأحياء اليهودية).

وأشار إلى أن مؤسسة " إلعاد" الاستيطانية هي المسؤولة عن تنفيذ مخططات الاحتلال في سلوان، والاستيلاء على المنازل بدعم حكومي غير مباشر.

وشدد على أن الجمعيات الاستيطانية هي الذراع التنفيذي للحكومة في تنفيذ مخططاتها، لأن الحكومة قد تكون عرضة للضغط من الحكومات الأجنبية لوقف أو تجميد بعض الأنشطة.

وقال التفكجي "إسرائيل استطاعت أن تٌوجد داخل مدينة القدس مجموعة من الجمعيات الإسرائيلية التي تخدم الاستيطان وهدفها الاستيطان".

روابط ذات صلة

لماذا مثلت عملية القدس الاخيرة صفعة وصدمة قوية للاحتلال؟

بحماية من قوات الاحتلال.. المستوطنون يقتحمون الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ205

استهداف قواعد تركية بهجمات الصاروخية في شمال سوريا

فرنسا تعلن مغادرة آخر عسكرييها من قوة "برخان" لمالي

باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي 

جمعية الدراسات العربية: الاحتلال يركز على باب الرحمة في تهويده للأقصى